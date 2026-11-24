К атаке на корвет «Меркурий» в порту ливийского Бенгази причастна турецкая разведка и, возможно, лично президент Турции Реджеп Эрдоган.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавняя атака на корвет ВМФ России, который сопровождал торговые суда, доставлявшие грузы, скорее всего, группе Вагнера, которая теперь называется «африканской группой», в Африку через Бенгази.

Но для атаки с использованием морских дронов нужна база в Средиземном море. Очевидно, что украинцы находятся в западной части Ливии, которая разделена на две части. Восточная Ливия контролируется силами, симпатизирующими России, а западная – другими силами.

Кто на самом деле главный в западной части Ливии? Эрдоган и ОАЭ. И если говорить конкретно об Эрдогане, я не верю, что такая атака с использованием дронов, которая, я уверен, была совершена из западной части Ливии, могла произойти без участия турецкой разведки», – сказал Меркурис.