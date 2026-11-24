За атакой на российский корвет стоит Эрдоган – британский военный аналитик
К атаке на корвет «Меркурий» в порту ливийского Бенгази причастна турецкая разведка и, возможно, лично президент Турции Реджеп Эрдоган.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Недавняя атака на корвет ВМФ России, который сопровождал торговые суда, доставлявшие грузы, скорее всего, группе Вагнера, которая теперь называется «африканской группой», в Африку через Бенгази.
Но для атаки с использованием морских дронов нужна база в Средиземном море. Очевидно, что украинцы находятся в западной части Ливии, которая разделена на две части. Восточная Ливия контролируется силами, симпатизирующими России, а западная – другими силами.
Кто на самом деле главный в западной части Ливии? Эрдоган и ОАЭ. И если говорить конкретно об Эрдогане, я не верю, что такая атака с использованием дронов, которая, я уверен, была совершена из западной части Ливии, могла произойти без участия турецкой разведки», – сказал Меркурис.
«И, конечно, теперь турки прикрываются версией о том, что атака была совершена из Албании, что на мой взгляд крайне маловероятно. Если бы это было сделано из Албании, то стало бы еще очевиднее, что это была операция НАТО. Гораздо более вероятно, что это было сделано из Западной Ливии.
И по этой причине вовлечен мог быть Эрдоган, турки, возможно, ОАЭ. И, конечно же, те же самые стороны, которые участвуют во всем: атаке на Крымский мост, атаке на корабль в Балтийском море. Это США», – добавил он.
English version :: Читать на английском За атакой на российский корвет стоит Эрдоган – британский военный аналитик