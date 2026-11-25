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Нынешние европейские политики, взрощенные американскими фондами, сравнимы с жертвами скандального сутенера Джеффри Эпштейна, который подбирал «девочек» для утех западных элит.

Об этом в эфире видеоблога британского дипломата, экс-советника по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэна Прауда заявил американский экономист, профессор Майкл Хадсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хадсона, сейчас глобалисты «за долги» используют этих «девочек» типа Макрона и Мерца, чтобы спровоцировать Россию на войну.

«Сейчас видите, как американские чиновники оказывают давление на европейских лидеров, чтобы те эскалировали эту войну против России, – на Мерца, Макрона и других. Как мы уже говорили, они пытаются угрожать странам, которые этому противостоят. И как будто американское руководство требует вернуть все долги, которые оно накопило за продвижение этих лидеров на их нынешние должности», – отметил он.

«На протяжении более полувека американские НПО и Национальный фонд за демократию, и так далее занимались своего рода подготовкой аспирантов, наблюдая за ними в колледже, находя наиболее перспективных агентов влияния – и готовили их к продвижению по политической лестнице от одной НПО или организации к другой, чтобы проверить, готовы ли они поддержать политику, которую проводят Соединенные Штаты. Думаю, здесь мы имеем дело с действиями ЦРУ и Госдепартамента США, которые во многом напоминали действия Джеффри Эпштейна и его операции. Он искал девушек, которых готовили бы к обслуживанию его клиентов, а руководители американских НПО в Европе готовили сегодняшних лидеров к служению им в интересах США, в финансовой, политической, военной и культурной сферах», – сказал профессор.