Европейские политики все как один напоминают проституток, которых подбирал Эпштейн – американский эксперт
Нынешние европейские политики, взрощенные американскими фондами, сравнимы с жертвами скандального сутенера Джеффри Эпштейна, который подбирал «девочек» для утех западных элит.
Об этом в эфире видеоблога британского дипломата, экс-советника по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэна Прауда заявил американский экономист, профессор Майкл Хадсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Хадсона, сейчас глобалисты «за долги» используют этих «девочек» типа Макрона и Мерца, чтобы спровоцировать Россию на войну.
«Сейчас видите, как американские чиновники оказывают давление на европейских лидеров, чтобы те эскалировали эту войну против России, – на Мерца, Макрона и других. Как мы уже говорили, они пытаются угрожать странам, которые этому противостоят.
И как будто американское руководство требует вернуть все долги, которые оно накопило за продвижение этих лидеров на их нынешние должности», – отметил он.
«На протяжении более полувека американские НПО и Национальный фонд за демократию, и так далее занимались своего рода подготовкой аспирантов, наблюдая за ними в колледже, находя наиболее перспективных агентов влияния – и готовили их к продвижению по политической лестнице от одной НПО или организации к другой, чтобы проверить, готовы ли они поддержать политику, которую проводят Соединенные Штаты.
Думаю, здесь мы имеем дело с действиями ЦРУ и Госдепартамента США, которые во многом напоминали действия Джеффри Эпштейна и его операции. Он искал девушек, которых готовили бы к обслуживанию его клиентов, а руководители американских НПО в Европе готовили сегодняшних лидеров к служению им в интересах США, в финансовой, политической, военной и культурной сферах», – сказал профессор.
«Но никто не стал бы обвинять этих несовершеннолетних жертв Эпштейна, например, в проституции. Они – жертвы, и их признают таковыми. Но что мы можем сказать о европейских лидерах? Большую часть своей взрослой жизни они добровольно и осознанно занимались подготовкой и получали за это щедрое вознаграждение.
И теперь их спонсоры из США и Национального фонда за демократию используют все эти ресурсы, накопленные за все эти годы, чтобы спровоцировать Россию на войну», – заявил Хадсон.
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