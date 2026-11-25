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США не смогут победить Россию, как не смогли это сделать и с Ираном, при этом, в случае с войной на Украине, у Штатов нет такой цели. Их вполне устраивает нынешний тяни-толкай, поскольку он одновременно и ослабляет Европу, и заставляет ее покупать дорого американское оружие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский дипломат, экс-советник по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Америки, то, на мой взгляд, в некотором смысле для США война на Украине имеет большой смысл. Хорошо, это не совсем победа над Россией – возможно, она никогда не сможет победить Россию. Лично я считаю, что США никогда не смогут победить Россию так же, как США не смогли победить Иран, но, знаете, это дает США две большие выгоды, насколько я вижу… Во-первых, это поддерживает состояние постоянной вражды между Европой и Россией, что гарантирует, что Европа останется вассалом Соединенных Штатов. И во-вторых, это ослабляет Европу, так что сама Европа никогда не сможет конкурировать с Соединенными Штатами», – отметил он.

«Так что, в каком-то смысле, победа над Россией не имеет особого значения, потому что на самом деле США получают два огромных преимущества. Они сохраняют их в качестве колоний, и они (Европа) при этом слабы, но не настолько, чтобы перестать покупать дорогую американскую энергию и дорогие американские боеприпасы», – заявил Прауд.

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