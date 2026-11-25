Польский генерал «обнадежил» население: «Готовьтесь выживать самостоятельно после начала войны»
Польское население не может рассчитывать, что в случае начала боевых действий на территории страны государство придет им на помощь.
Об этом в студии канала Otwarta Konserwa заявил бригадный генерал, бывший главный комендант Государственной пожарной службы и экс-глава Гражданской обороны Польши Анджей Бартковяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Расходуются огромные средства. Давайте направим эти ресурсы в первую очередь в восточные приграничные регионы — именно там необходимо обучить население, каждого человека, тому, как действовать и как самостоятельно выживать в течение 72 часов или дольше, поскольку на помощь никто не придет. Нужно донести до людей простую мысль: нельзя просто позвонить по номеру 112 и рассчитывать, что кто-то сразу приедет на помощь. Этого не произойдет», – сказал генерал.
Он говорит, что в Польше насчитывается 31 тысяча профессиональных пожарных, 250 тысяч в добровольных формированиях по реагированию на чрезвычайные ситуации плюс еще 300 тысяч членов, связанных с этими организациями. По его словам, в стране так и не решили, будут ли призывать этих людей в армию в случае начала войны. Он опасается, что их мобилизуют, после чего некому будет тушить пожары.
«В законодательстве предусмотрены положения о гражданской обороне и защите гражданского населения — в частности, говорится о необходимости создания корпуса гражданских служб. Я спрашиваю: где этот корпус? Пытается ли его вообще кто-нибудь создать? Нет. Вместо этого мы «формируем социальную устойчивость».
Мы разослали населению некое пособие — потратив на это миллионы злотых. Мы израсходовали более 50 миллионов злотых, а люди получили брошюру, которую они даже не понимают. Они не знают, как её читать», – заявил Бартковяк.
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