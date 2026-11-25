Польское население не может рассчитывать, что в случае начала боевых действий на территории страны государство придет им на помощь.

Об этом в студии канала Otwarta Konserwa заявил бригадный генерал, бывший главный комендант Государственной пожарной службы и экс-глава Гражданской обороны Польши Анджей Бартковяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расходуются огромные средства. Давайте направим эти ресурсы в первую очередь в восточные приграничные регионы — именно там необходимо обучить население, каждого человека, тому, как действовать и как самостоятельно выживать в течение 72 часов или дольше, поскольку на помощь никто не придет. Нужно донести до людей простую мысль: нельзя просто позвонить по номеру 112 и рассчитывать, что кто-то сразу приедет на помощь. Этого не произойдет», – сказал генерал.

Он говорит, что в Польше насчитывается 31 тысяча профессиональных пожарных, 250 тысяч в добровольных формированиях по реагированию на чрезвычайные ситуации плюс еще 300 тысяч членов, связанных с этими организациями. По его словам, в стране так и не решили, будут ли призывать этих людей в армию в случае начала войны. Он опасается, что их мобилизуют, после чего некому будет тушить пожары.