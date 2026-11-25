«Очень много обещаний, но в реальности ничего не получили» – Зеленский обижен на Белый дом
Лицензии на производство ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3, которые США много месяцев обещают Киеву и Берлину, до сих пор не получила ни Украина, ни Германия.
Об этом на встрече с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лицензию мы пока не получили. Мы на словах получили обещание Белого дома, подтверждение лично от президента Трампа. И потом подтверждение получили от его команды, которая за это ответственна. И получили позитивную реакцию от компаний, которые производят PAC-2 и PAC-3.
Но не получили в реальности эти лицензии. Это важный вопрос, и очень серьёзный вызов», – сказал Зеленский.
«Мы хотим, чтобы Германия уже начала производить, а она также пока что не производит. Хотя она получила много подтверждений. Хочется ускорить и этот процесс, потому что для нас это очень острый вопрос», – жаловался хрипатый.
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