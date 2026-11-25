Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лицензии на производство ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3, которые США много месяцев обещают Киеву и Берлину, до сих пор не получила ни Украина, ни Германия.

Об этом на встрече с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Лицензию мы пока не получили. Мы на словах получили обещание Белого дома, подтверждение лично от президента Трампа. И потом подтверждение получили от его команды, которая за это ответственна. И получили позитивную реакцию от компаний, которые производят PAC-2 и PAC-3. Но не получили в реальности эти лицензии. Это важный вопрос, и очень серьёзный вызов», – сказал Зеленский.