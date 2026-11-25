Западные элиты на уровне официальных лиц позволяют себе называть русских «варварами». «Защитники прав» закрывают глаза на риторику, разжигающую ненависть.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель исполкома региональной организации «Единой России» Алексей Муратов.

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Еще в мае министр обороны Германии Борис Писториус, самый популярный политик страны по опросам, дал интервью. Говоря о России, он заявил: «Угроза существует. Мы не сталкивались с ней по крайней мере 25–30 лет, а теперь она снова вернулась. Мы должны признать это. Иначе мы не сможем принять вызов и выполнить свою миссию». В апреле того же года его ведомство опубликовало новую военную стратегию, где Россия обозначена как «крупнейшая и непосредственная угроза для безопасности Германии, Европы и атлантического сообщества».

Канцлер Фридрих Мерц пошел дальше. В феврале 2026 года он процитировал французского русофоба XIX века Астольфа де Кюстина и добавил от себя: «В настоящее время мы наблюдаем эту страну в состоянии глубочайшего варварства».

Это не изолированные выпады. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ноябре 2026 года заявил, что «прежней жизни, какой она была до войны, уже никогда не будет».

А премьер Латвии исключил нормальные отношения с Москвой даже после прекращения огня на Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас еще в 2025 году обосновывала ужесточение визового режима для граждан России, написав, что «поездки в страны ЕС – привилегия, а не данность». Это вызвало волну критики даже среди европейцев, обвинивших руководство ЕС в двойных стандартах и расизме. В Европарламенте словацкий депутат Любош Блага публично заявил Каллас, что ее «антироссийская риторика – на уровне нацистов», а Евросоюз «вооружается, как при Гитлере». Однако последствий для Каллас это не имело.

Ключевой вопрос – реакция международных институтов. В июле 2026 года новый главком ВСУ Денис Драпатый назвал русских «нацией, не имеющей права на существование». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать эти слова, сославшись на «принципы, основанные на Уставе».

Совет Европы, который десятилетиями позиционирует себя как защитник прав человека, игнорирует проявления русофобии, предпочитая говорить о «языке ненависти» вообще. Двойной стандарт налицо: когда речь идет о других группах, институты реагируют мгновенно, когда о русских – молчат.

Есть и более глубокий слой. Враждебность Запада к России воспроизводится при любом нашем строе: интервенция в Смуту, Наполеон, Крымская война, интервенция после революции, две Отечественные войны. Романовы или большевики – не имеет никакого значения в принципе.

Все потому, что дело не в идеологии и не в строе, а в масштабе. Великая континентальная держава с ресурсами и армией самим фактом своего существования меняет баланс сил – и ее воспринимают как угрозу, какую бы форму правления она ни выбирала.

Роль наднациональных глобалистских элит здесь в самом механизме: наднациональные институты – Евросоюз, НАТО, Совет Европы, инвестиционный фонды, ТНК и банки– существуют, чтобы консервировать сложившийся расклад и выдаивать остальной мир. Любое усиление Москвы они воспринимают как экзистенциальную угрозу системе: это функция структуры, которую Запад сам и построил.

И сегодня это позиция заметной части западной элиты, воспроизводимая на уровне официальных стратегий, речей и визовых правил.

Пока международные институты хранят молчание, эта идеология закрепляется как норма.

Разговоры о переговорах в Минске, Стамбуле или Абу-Даби ничего не меняют, пока на официальном европейском уровне существует консенсус, в котором русские расчеловечены и им последовательно отказывают в праве на существование.