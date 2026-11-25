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Украинскому диктатору пришлось извиняться за внесение в базу стукаческого эстремистского сайта «Миротворец» итальянских политиков высшего эшелона.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гнапа, на последнем саммите так называемой «Коалиции желающих» в Берлине, который прошел несколько дней назад, премьер Италии Джорджиа Мелони начала лично требовать объяснений от Зеленского.

«Что ответил ей Зеленский, итальянские СМИ не сообщают, в то же время вице-премьер Сальвини тоже потребовал публичных извинений от Зеленского, в противном случае пригрозив Украине заблокировать и военную помощь. Ну а в итоге реагировать на этот скандал должно было посольство Украины в Италии, которое распространило заявление, что, мол, украинские власти к деятельности «Миротворца» не причастны и о внесении в его базу Сальвини ничего не знают…», – рассказал он.

«Украинские власти таким образом от деятельности миротворца официально открестились, впрочем, получив пощечины от итальянского правительства, – буквально на следующий день после того, как произошел этот скандал, имя вице-премьера Сальвини из миротворца убрали. Хотя он на этом не успокоился и начал требовать от украинских властей вообще закрыть сайт «Миротворец», так как это уже не первый скандал с этим сайтом. Несколько недель назад министр иностранных дел Италии Таяни уже обращался с требованием к официальному Киеву объяснить, на каком основании в базу «Миротворца» внесли также семь депутатов итальянского парламента от партии «Пять звезд». Впрочем, тогда украинское министерство иностранных дел проигнорировало обращение итальянского министра. А в этот раз, когда к Зеленскому лично уже обратилась премьер-министр Мелони, то пришлось уже реагировать. Как видим, имя ее заместителя быстро удалили с сайта. По сути, украинскую власть больно отшлепали за то, что она занимается внесудебными расправами и травлей политических оппонентов», – заявил Гнап.

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