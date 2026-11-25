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После прекращения боевых действий на подконтрольной России территории будет спокойствие и мир, тогда как в регионах, оставшихся под Украиной, «активисты» устроят откровенный террор против русскоязычных.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила уехавшая из РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия продвинется серьёзно и выиграет значительную часть этой войны, то на тех территориях, которые отошли к России, я вас уверяю, будет полное ощущение, что мы все русские. А если какие-то вот тут люди с Запада или какие-то НКО настроили одну часть России против другой — это вопрос к этим сумасшедшим активистам. А вот на той части Украины, которая останется под активистами, я совершенно не исключаю, что, например, с русскоязычными будут происходить приблизительно те же вещи, которые происходили с норвежскими женщинами. Потому что это сейчас активисты ещё понимают, что надо послать челядь на фронт сражаться, а она может отказаться, если сразу запретить русский язык», – сказала Латынина.

Под «норвежским опытом» она имела в виду события, когда после изгнания гитлеровцев из Норвегии общество резко переобулось и начались публичные линчевания обвиняемых в сотрудничестве с Третьим рейхом.

«А вот подумайте, что будет именно с украинской стороны после конца войны, с учётом такого норвежского опыта», – подчеркнула иноагент.

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