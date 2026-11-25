Польский аналитик: «США безуспешно попытались загнать Россию в ловушку альтернативной реальности»
Россия не давала согласия на предоставление Украине гарантий безопасности по принципу 5 статьи устава НАТО.
Об этом на канале Szkice Wschodnie заявил аналитик Польского института международных дел Даниэль Шелиговский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не обязательно быть профессиональным переговорщиком, чтобы понять: толку от этого нет. Всё это — один большой театр. К тому же, Россия не давала согласия на участие европейцев в этих переговорах. Это абсурд, чистой воды абсурд. Россия не соглашалась ни на какие гарантии безопасности, выстроенные по некоему образцу. Что вообще означает по образцу статей 5, 4 и так далее? Это выдумка», – сказал эксперт.
По его словам, подобные вещи можно найти в любом учебнике по ведению переговоров, и называется это «публичными обязательствами — своего рода ловушкой».
«Вы создаете альтернативную реальность, формируете факты, действуя по принципу «свершившегося факта», и пытаетесь оказать давление на другую сторону. Вы объявляете о прорывах, о достигнутых договоренностях, о каких-то дальнейших шагах в надежде, что таким образом навяжете обязательства другой стороне», – отмечает аналитик.
По его словам, чтобы эта схема работала, нужно, чтобы объект «буквально одержим был своей репутацией».
«А репутация у русских в руинах, она окончательно разрушилась за 22 года. И неважно, возложат ли на русских вину за провал переговоров или нет. Впрочем, мы-то знаем, что не возложат: ведь что бы русские ни делали, Дональд Трамп всё равно всегда винит Зеленского или Европу», – печалится Щелиговский.
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