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Как только Россия начала кошмарить суда, которые заходят в украинские порты, резко уменьшилось количество налётов украинских бэков на росийское побережье.

Об этом на канале «Чистот понимания» заявил разработчик БПЛА, политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание: как только наши начали регулярно топить сухогрузы и контейнеровозы в Черном море, резко уменьшилось количество атак бэков на разную нашу прибрежку. Потому что типовой сценарий: идет какой-нибудь сухогруз из Босфора или контейнеровоз, и прямо по дороге с него выкидывают бэк, и он уже дальше своим ходом идет куда-нибудь на Новороссийск, на Сочи или еще куда-нибудь. Он не шлындрит аж из-под Одессы или из-под Измаила куда-то к нашим берегам. Он делает значительно более короткий путь», – указал Чадаев.