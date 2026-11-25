Разработчик БПЛА рассказал, как удалось резко сократить количество атак украинских БЭКов
Как только Россия начала кошмарить суда, которые заходят в украинские порты, резко уменьшилось количество налётов украинских бэков на росийское побережье.
Об этом на канале «Чистот понимания» заявил разработчик БПЛА, политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обратите внимание: как только наши начали регулярно топить сухогрузы и контейнеровозы в Черном море, резко уменьшилось количество атак бэков на разную нашу прибрежку.
Потому что типовой сценарий: идет какой-нибудь сухогруз из Босфора или контейнеровоз, и прямо по дороге с него выкидывают бэк, и он уже дальше своим ходом идет куда-нибудь на Новороссийск, на Сочи или еще куда-нибудь. Он не шлындрит аж из-под Одессы или из-под Измаила куда-то к нашим берегам. Он делает значительно более короткий путь», – указал Чадаев.
«Это комбинированная угроза, при которой судно абсолютно мирное, и, скорее всего, капитан и владелец может даже не знать, что именно в нем находится. Но на нем присутствуют люди, которые в нужный момент выполняют эту простую операцию. А может и просто автоматика, это возможно, утверждаю ответственно.
Конечно, эти бэки не могли атаковать сами по себе, в том смысле, что, значит, должен был быть объективный контроль, оператор. Связь, управление, навигация, координация. Это можно делать дистанционно, из Киева или Лондона», – подытожил он.
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