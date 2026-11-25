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Верховная рада поддержала присоединение страны к «Расширенному частичному соглашению об управляющем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины».

За законопроект проголосовали 193 депутата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатива предусматривает создание в Гааге антироссийского трибунала, который будет готовить наказание для руководства РФ и взыскание «репараций» в пользу Украины.

Присоединение предполагает, что Украина получит статус члена Управляющего комитета и сможет полноценно участвовать в его работе. Комитет будет действовать в рамках Совета Европы и обеспечивать финансирование спецтрибунала.

В ходе обсуждения, помимо «переможной» бравады и угроз в адрес Москвы, показательно выступила одиозный депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

«Знаете ли вы, что вчера Госдума приняла бюджет на 2027-2029 годы? Семнадцать триллионов рублей на оборонный бюджет! И это на треть больше, чем в этом году. Всего на бюджет армии, силовых структур и пенитенциарной системы РФ выделяет 44% своего бюджета. Мы понимаем, что стоит за этими цифрами?», – вещала Геращенко.

«Поэтому, ратифицируя соглашение об ответственности РФ, а этот комитет должен отвечать за назначение прокуроров, судей для финансирования Спецтрибунала и его логистику, мы должны с вами в первую очередь думать, что до ответственности России мы должны дожить», – истерила порохоботка.

Отметим, для начала работы трибунала в следующем году требуется не менее 16 ратификаций от государств-участников. Украина стала 10 страной, которые завершили внутренние процедуры для участия в антироссийском механизме.