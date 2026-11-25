Украине предложили заключить такое мирное соглашение, которое нейтрализует помощь со стороны НАТО против России.

Об этом в подкасте портала Onet заявил польский публицист Витольд Юраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил о появившейся со стороны США информации, что Россия якобы согласна на гарантии Украине со стороны НАТО взамен вывода ВСУ из Донбасса.

«Это означает, что в случае нападения России силы НАТО вошли бы на территорию Украины. Но помните ли вы о сопутствующем предложении — чтобы отдельные страны-члены НАТО подписали с Россией пакты о ненападении?

Такие пакты фактически нейтрализовали бы — или, вернее, полностью исключили бы — любую возможность защиты от российской агрессии. […] Иными словами, войск НАТО в Украине не будет — в обмен на эти территориальные уступки и отказ от оборонительных рубежей, — но Украина всё равно подпишет соглашение и отдаст эти территории.

Войск НАТО там не будет, но они войдут туда, если Россия совершит нападение. Иными словами, в случае необходимости они займут Львов», – сказал Юраш.