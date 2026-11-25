Польские русофобы клянут Витька и Зятька: «Вместо гарантий НАТО – Украине подсунули бумажку»
Украине предложили заключить такое мирное соглашение, которое нейтрализует помощь со стороны НАТО против России.
Об этом в подкасте портала Onet заявил польский публицист Витольд Юраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он напомнил о появившейся со стороны США информации, что Россия якобы согласна на гарантии Украине со стороны НАТО взамен вывода ВСУ из Донбасса.
«Это означает, что в случае нападения России силы НАТО вошли бы на территорию Украины. Но помните ли вы о сопутствующем предложении — чтобы отдельные страны-члены НАТО подписали с Россией пакты о ненападении?
Такие пакты фактически нейтрализовали бы — или, вернее, полностью исключили бы — любую возможность защиты от российской агрессии. […] Иными словами, войск НАТО в Украине не будет — в обмен на эти территориальные уступки и отказ от оборонительных рубежей, — но Украина всё равно подпишет соглашение и отдаст эти территории.
Войск НАТО там не будет, но они войдут туда, если Россия совершит нападение. Иными словами, в случае необходимости они займут Львов», – сказал Юраш.
Он говорит, что в свое время в Будапеште Украина «отдала своё ядерное оружие, а взамен получила лишь бумажку».
«И теперь возникает вопрос: не является ли то, что предложили Витков и Кушнер, очередной такой же «бумажкой»? На мой взгляд, это — бумажка», – причитает журналист.
С ним согласилась присутствующая в студи политолог-международник Агнешка Брыц.
«Это попытка провести Украину и добиться реализации конкретных, корыстных бизнес-целей — целей, от которых, разумеется, выиграют и Уиткофф, и Кушнер», – заявила она.
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