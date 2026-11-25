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С 1 января в России вступят в силу новые требования для госзакупок оборонных ведомств, которые могут погубить малые и средние предприняятия.

Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил российский разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 января в РФ существенные изменения в гособоронзаказе. Исполнение по ГОЗу становится еще более суровым. Государство хочет видеть до копейки, как тратятся выделенные деньги. Идея очень правильная, но на бумаге. А на практике получается, что есть нюансы», – попросил прокоментировать ведущий.

«Я знаю эту ситуацию, мы тоже через нее проходим. Для крупных предприятий это, в принципе, не смертельная история. К тому же, там очень много есть поблажек еще временных, которые до конца 27-го года работают, там не все требования пока обязательные, есть пока еще рекомендательные, но они будут вводиться постепенно. То есть, видно, что здесь люди думали. Но для малых компаний – это трындец. Это выпилит с рынка все малые предприятия, которые просто эти условия не потянут, либо они перейдут в подрядчики, в субподряд более крупным предприятиям. То есть это мы продолжаем историю СССР 2.0, где нужно сделать одно вообще министерство всея оборонки, завод всея оборонки будет производиться всея вооружения, всея России. Единственное подразделение, желательно с единственным экспертом, должно будет определять образ будущего», – сказал Товкач.