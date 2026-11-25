«Всё можно сделать гибко»: в Киеве заговорили об «особом членстве в НАТО» без 4-й и 5-й статьи
Полноценного членства Украины в НАТО Киеву не видать как своих ушей.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По членству в НАТО… То членство, которым его видят в Украине, невозможно. Оно вообще не опция, его нет на повестке дня. То есть полноценное членство с военными базами НАТО, вступлением в НАТО в войну на стороне Украины.
Но всё может быть намного более гибким. Украина может вступить, например, в НАТО без 4-й и 5-й статьи Устава, с исключениями.
Или под Украину может быть придумана новая «105-я статья», которая будет иметь особенное понимание, особенное описание ситуации с обеспечением гарантий безопасности.
Я просто хочу, чтобы мы думали шире. Классическое вступление в НАТО невозможно. Вступление в НАТО «особенное» – полностью исключить нельзя», – рассуждал Бортник.
«Если там будет статья, которая регламентирует особые отношения между Украиной и НАТО, не размещение войск, баз, не автоматическое применение статьи 5 коллективной обороны и всё остальное, это может не устраивать Украину. Но такое вступление более вероятно», – добавил укро-политолог.
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