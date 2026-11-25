Полноценного членства Украины в НАТО Киеву не видать как своих ушей.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По членству в НАТО… То членство, которым его видят в Украине, невозможно. Оно вообще не опция, его нет на повестке дня. То есть полноценное членство с военными базами НАТО, вступлением в НАТО в войну на стороне Украины.

Но всё может быть намного более гибким. Украина может вступить, например, в НАТО без 4-й и 5-й статьи Устава, с исключениями.

Или под Украину может быть придумана новая «105-я статья», которая будет иметь особенное понимание, особенное описание ситуации с обеспечением гарантий безопасности.

Я просто хочу, чтобы мы думали шире. Классическое вступление в НАТО невозможно. Вступление в НАТО «особенное» – полностью исключить нельзя», – рассуждал Бортник.