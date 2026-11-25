Удары по Крымскому мосту – это часть операции по захвату полуострова, которую проводит ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Евгении Кутновой заявил бывший житель Крыма, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), который переехал на Кипр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Для начала, по мнению Бекренева, ВСУ захватят всю Запорожскую и Херсонскую область, выйдя к границам полуострова:

«Для того, чтобы добраться до Крыма, надо сначала разгромить группировку на Южном фронте, в Херсонской и Запорожской области. Но я думаю, что реалистично. Крым, что называется, дополнительным призом окажется в руках, потому что логистика будет уничтожена. Северный Крым практически невозможно оборонять в условиях современной войны. Поэтому Крым совершенно точно падет после падения Северной Таврии… Я считаю сценарий неизбежным, исходя из того развития событий которые вижу то есть я не представляю каким способом россияне могут препятствовать этому разгрому, потому что армия Драпатого совершенно точно эту задачу сможет решить в текущих условиях», – уверен он.

Но дальше им будет нелегко, потому как в Крыму, как признает «киприот», живет четыре миллиона пророссийского населения:

«Крым за столько лет оккупации они русифицировали очень сильно. Представляете, дети, которые там в школу пошли, они уже институт заканчивали при россиянах. При тотальной пропаганде, при достаточном массовом переселении в Крым выходцев с России, это четырехмиллионная территория, но со значительной долей населения, которое напугано российской пропагандой, что придут бандеровцы устроить новый Холокост только против русских и так далее. То есть это на самом деле непростая история. Северный Крым относительно безлюден, а вот уже дальше там другая история, там города, там сложный рельеф. То есть я бы не хотел, чтобы украинская армия втягивалась в освобождение Крыма военными действиями. Я думаю, что это должно быть решено политическими и в какой-то отдаленной перспективе. Очевидно, сейчас Путин на это не пойдет, даже под угрозой разгрома», – рассуждал перебежчик.

Также отставной вояка мечтает прикончить оставшуюся часть Крымского моста ударами с бортов украинской авиации, которая до него якобы долетит:

«Россияне, очевидно, надеялись и рассчитывали, что они его смогут защитить, но как видите, не получилось. Но мы еще не завалили железнодорожную часть – это уже тоже решаемый вопрос. Мы еще не задействовали «Атакамс», и они у нас есть, мы еще не задействовали «Шторм шедоу» и прочие «скальпы». Ну, то есть мы еще не задействовали авиацию. Потому что, если такие дроны, которые туда долетают, долетают, значит ПВО вычистили так, что туда можно пускать авиацию. А авиация это уже ФАБы, а ФАБы снесут что угодно, не только в мост».

Читайте также: Крым – наш, что хотим, то и делаем! – дерзкий бандеровец в ООН угрожает добить мост