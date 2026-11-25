«Мы входим в новую эпоху пиратства – благодаря хохлам» – эксперт
Начав атаковать российские суда по всему миру, Киев и Запад открыли «ящик Пандоры»: теперь многие государства начнут заниматься пиратством.
Об этом на канале «Чистот понимания» заявил разработчик БПЛА, политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы возвращаемся к эпохе полномасштабного пиратства. Почему так все заволновались? Откуда обращение в ООН, всякие разные там крики, что действительно открыт ящик Пандоры.
Эти технологии [бесилотников] сделали гораздо более опасным, гораздо более уязвимым всё торговое судоходство во всем мире. Ну, потому что раз так можно, раз это кому-то один раз сошло с рук, и ничего не случилось с теми, кто такое себе позволил – соответственно, у многих же есть друг к другу вопросы. Это правда», – сказал Чадаев.
«И не завтра, так сегодня это сделают там, уж неважно там, хохлы-не хохлы, против российского флота. А завтра это будут делать много кто. Много кто против много кого.
Все существующие пути снабжения, по которым сейчас идет 90% мировой большой логистики, они все становятся уязвимыми. И это вопрос действительно глобальной безопасности, которая заслуживает внимания на самом высоком уровне. Здесь вопрос не только в том, что есть они, есть мы», – подытожил он.
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