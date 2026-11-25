Начав атаковать российские суда по всему миру, Киев и Запад открыли «ящик Пандоры»: теперь многие государства начнут заниматься пиратством.

Об этом на канале «Чистот понимания» заявил разработчик БПЛА, политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы возвращаемся к эпохе полномасштабного пиратства. Почему так все заволновались? Откуда обращение в ООН, всякие разные там крики, что действительно открыт ящик Пандоры.

Эти технологии [бесилотников] сделали гораздо более опасным, гораздо более уязвимым всё торговое судоходство во всем мире. Ну, потому что раз так можно, раз это кому-то один раз сошло с рук, и ничего не случилось с теми, кто такое себе позволил – соответственно, у многих же есть друг к другу вопросы. Это правда», – сказал Чадаев.