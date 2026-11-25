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Политика Зеленского доведёт страну до того, что от Украины останется Верховная рада, улица Банковая и миллион «голодных мусоров».

Об этом в своём видеоблоге рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая вероятность затяжной войны до 29 года, до выборов президента США, и что будет с Украиной до этого времени?», – спросил подписчик.

«Рожки да ножки будут с Украиной. Поскольку эта зима может добить энергосистему, плюс то, что у нас происходит с мобилизацией, как говорится, в бой идут одни старики. Понятно то, что страна оказалась в ситуации демографической катастрофы, экономика разрушена, инфраструктура разрушена. Что останется от Украины? Как говорится, Верховная рада и улица Банковая. И до миллиона голодных мусоров. Им же чем-то надо питаться, а кормовая база исчезает. У нас же, как говорится, на одного с сошкой семеро с ложкой. Если посмотреть на 20 млн оставшихся в Украине, плюс-минус пару миллионов, из них миллионов семь-восемь пенсионеров», – констатировал политтехнолог.

Он добавил, что Европа как стратегический тыл Украины – это не бездонная бочка.

«И сегодня мы видим, что европейские возможности они заметно отличаются от тех, что были ещё год назад. Война Трампа в Иране очень серьёзно ударила по финансовому положению европейских стран. В этой ситуации неизбежны такие политические сюжеты, когда к власти будут приходить те силы, которые требуют пересмотра. Соответственно, вероятность того, что через полгода-год Владимиру Александровичу могут показать комбинацию из трёх пальцев, она довольно велика. Поэтому до 29 года – я не вижу откуда взять такие средства и ресурсы, которые требует Зеленский от европейцев», – печалился Золотарёв.

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