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Диктатор Зеленский «играется в морской бой» ради аплодисментов, совершенно не беспокоясь последствиями и тем, какой это может разжечь пожар.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подписчик поинтересовался:

«Каким скудоумием надо обладать, чтобы признаваться в атаке возле Финляндии и Ливии? Были в истории прецеденты более одноклеточных правителей?».

Золотарёв ответил, что хватало всяких.

«Как в Эквадоре президента признали психически больным и отстранили от власти, по-моему, президента Эстадо. Это фамилия [на самом деле, Абдала Букарам, 1997 год]. Ну, а у нас – с эстрады. Ему же важны аплодисменты. А какие будут последствия для той же мировой торговли, для страхования, найдутся ли желающие плыть с грузом в Чёрное море? Где цена страховки такова, что страховщики, видимо, признают Чёрное море куда более опасным, нежели Баб-эль-Мандебский или Ормузский пролив. И вот эта игра в морской бой может закончиться и мировым пожаром», – предостерёг укро-политтехнолог.