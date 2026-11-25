«Скудоумие одноклеточного»: в Киеве оценили признание Зеленского в атаках на Балтике и у Ливии
Диктатор Зеленский «играется в морской бой» ради аплодисментов, совершенно не беспокоясь последствиями и тем, какой это может разжечь пожар.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Подписчик поинтересовался:
«Каким скудоумием надо обладать, чтобы признаваться в атаке возле Финляндии и Ливии? Были в истории прецеденты более одноклеточных правителей?».
Золотарёв ответил, что хватало всяких.
«Как в Эквадоре президента признали психически больным и отстранили от власти, по-моему, президента Эстадо. Это фамилия [на самом деле, Абдала Букарам, 1997 год]. Ну, а у нас – с эстрады. Ему же важны аплодисменты.
А какие будут последствия для той же мировой торговли, для страхования, найдутся ли желающие плыть с грузом в Чёрное море? Где цена страховки такова, что страховщики, видимо, признают Чёрное море куда более опасным, нежели Баб-эль-Мандебский или Ормузский пролив.
И вот эта игра в морской бой может закончиться и мировым пожаром», – предостерёг укро-политтехнолог.
«Пока, к сожалению, игра в морской бой мальчика Вовы может привести, как минимум, к тому, что, во-первых, война будет расползаться, выходить за рамки региональной войны. Во-вторых, экономические последствия. Опять же, цена страховки.
На Балтике она уже пошла вверх, и, судя по всему, на очереди ещё и Средиземное море. Это, соответственно, будет аукаться и мировой экономике. Поэтому шалости с огнём никогда ничем хорошим не заканчивались», – добавил Золотарёв.
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