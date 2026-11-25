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Главный редактор сербского оппозиционного телеканала «Информер» Драган Вучичевич был задержан в Белграде неподалеку от редакции людьми без опознавательных знаков.

Телеканал «Информер» был одним из немногих в Сербии, который последовательно выступал за дружбу и сотрудничество с Россией, передает корреспондент «Политнавигатора».

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В среду, 25 ноября, сотрудники правоохранительных органов без опознавательных знаков перехватили Драгана Вучичевича примерно в 50 метрах от здания телеканала «Информер». В редакции отметили, что автомобиль, на котором его увезли, также не имел служебной маркировки. Позже оказалось, что журналист находится в полицейском участке белградского района Вождовац.

Как сообщили в прокуратуре, 26 ноября:

«Подозреваемый Драган Вучичевич будет доставлен во Вторую прокуратуру в Белграде для допроса в связи с поданным в отношении него заявлением о совершении уголовного преступления».

По информации провластного телеканала Nova, Вучичевичу будут предъявлены обвинения в провоцировании паники и беспорядков в течение длительного времени, а также препятствии осуществлению правосудия.

Когда лидер фракции «Сербия побеждает» (единственной оппозиционной силы в сербском парламенте) Александр Вучич сообщил о задержании журналиста, представители составляющего большинство «Студенческого списка» встретили его слова аплодисментами, улюлюканьем и оскорбительными выкриками.

После этого оппозиционные депутаты покинули зал заседаний, часть из них отправилась к полицейскому участку, где содержится редактор «Информера», и организовали там жиденькую акцию протеста.

В ходе неё заместитель главного редактора канала «Информер»Деян Вукелич потребовал немедленно освободить Драгана Вучичевича, чтобы тот мог защищать себя, находясь на свободе.

В заявлении для СМИ возле полицейского участка в Вождоваце Вукелич отметил, что Вучичевич – отец шестерых детей, имеет серьезные проблемы со здоровьем, и нет никаких оснований полагать, что он не явится в суд для своей защиты – «независимо от характера обвинений», выдвинутых против него.

Напомним, победивший на досрочных парламентских выборах в Сербии 25 ноября пробрюссельский «Студенческий список» ныне последовательно сворачивает политику, которую Александр Вучич вёл на протяжении предыдущих 14 лет. В частности, речь идёт о сохранении сотрудничества с Россией и отказе Белграда присоединяться к санкциям ЕС в отношении Москвы.

Как сообщал «Политнавигатор», в Сербии после победы «Студенческого списка» процветает цензура, что заметили даже американские СМИ.