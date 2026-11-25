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Украинский бизнес понес невосполнимые потери от росссийких ударов.

Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы к убийствам россиян киевским политологом Юрием Романенко заявил киевский бизнесмен Виктор Московченко, владелец компании «Медианова» и соучредитель ряда фирм, занимающихся поставками медицинского оборудования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Московченко жалуется, что очень сложно во время войны искать квалифицированные кадры.

«У наших коллег была история. Технический директор предприятия, они не имели статуса стратегического, но тем не менее поставляли больницам оборудование и технологии достаточно высокого уровня. И вот этот суперобученный технический директор – его просто на улице похитили, отвезли в ТЦК. Причём те товарищи, которые в форме, они не могут закрыть проблему технического плана и обеспечить какое-то замещение, какую-то работу предприятия», – сказал бизенсмен.

Кроме того, он жалуется на проблему попавших под удар объектов бизнеса, который фактически не получает никакой компенсации.

«Очень много уничтожено предприятий, очень много уничтожено складских

помещений с достаточно большими материальными потерями. Ещё как-то промышленным предприятиям какие-то копейки компенсируют. Ну, 30 млн для завода – это вообще ничего и ни о чём. Это даже нельзя цех, например, восстановить, пострадавший от прилета. А про оборудование мы вообще молчим. Там оборудование стоит гораздо дороже сегодня, чем, само помещение. И предприятия оказываются один на один со своими убытками», – отметил укро-предприниматель.

По его словам, в таких условиях многие сворачивают свою деятельность на Украине.