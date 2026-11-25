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Украинские правоохранительные органы фактически превратились в банды грабителей.

Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы убивать россиян киевским политологом Юрием Романенко заявил киевский бизнесмен Виктор Московченко, владелец компании «Медианова» и соучредитель ряда фирм, занимающихся поставками медицинского оборудования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира говорит, что на сегодня на Украине до 900 госструктур занимаются проверками бизнеса.

«В год Украина генерирует 100 тысяч постановлений на обыск. Это не просто к одному человеку пришли. Могут обыскать машины, квартиры, жилище сотрудников. В принципе, у бизнеса на сегодняшний день слово обыск ассоциируется со словом ограбление. Такого не бывает, чтобы правоохранители вышли из офиса и ничего не вынесли. То есть, чтобы они вышли без компьютеров, без телефонов, без принтеров, к примеру», – сказал Московченко.

По его словам, нередко арестованное имущество пропадает прямо внутри правоохранительных структур.

«Генераторы пропадали целыми складами, батареи, которые весят тонну и достаточно тяжёлые, деньги пропадают», – описывает ситуацию бизнесмен.

По его словам, никаких последствий для правоохранителей не наступает, а потому «такая безнаказанность пугает».