«Силовики приходят ко всем и грабят под видом постановлений на обыск – выносят всё» – киевский бизнесмен
Украинские правоохранительные органы фактически превратились в банды грабителей.
Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы убивать россиян киевским политологом Юрием Романенко заявил киевский бизнесмен Виктор Московченко, владелец компании «Медианова» и соучредитель ряда фирм, занимающихся поставками медицинского оборудования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гость эфира говорит, что на сегодня на Украине до 900 госструктур занимаются проверками бизнеса.
«В год Украина генерирует 100 тысяч постановлений на обыск. Это не просто к одному человеку пришли. Могут обыскать машины, квартиры, жилище сотрудников. В принципе, у бизнеса на сегодняшний день слово обыск ассоциируется со словом ограбление. Такого не бывает, чтобы правоохранители вышли из офиса и ничего не вынесли. То есть, чтобы они вышли без компьютеров, без телефонов, без принтеров, к примеру», – сказал Московченко.
По его словам, нередко арестованное имущество пропадает прямо внутри правоохранительных структур.
«Генераторы пропадали целыми складами, батареи, которые весят тонну и достаточно тяжёлые, деньги пропадают», – описывает ситуацию бизнесмен.
По его словам, никаких последствий для правоохранителей не наступает, а потому «такая безнаказанность пугает».
«На справедливость суда трдно рассчитывать. А тебя назначили виноватым, и, в принципе, у них есть все механизмы, чтобы тебя сломать», – резюмировал Московченко.
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