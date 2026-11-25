Бортник: «Какая деоккупация? Мы не смогли взять даже приграничный Крым – ещё без моста и электричества»
Бомбёжки Крымского моста имеют исключительно политический эффект и не приведут к тотальному кризису на полуострове.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Ботник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Москва контролировала полуостров задолго до того, когда был построен этот мост. Правда же? И мы не смогли же освободить Крым, когда не было моста. Более того, помните, был момент, когда подорвали линии ЛЭП в Крыму, которые давали 80% потребления электричества в Крыму? То есть не было ни моста и не было электричества. И всё равно мы не смогли деоккупировать полуостров.
Поэтому, с точки зрения политики и смыслов, это сильный шаг. С точки зрения деоккупации – мало на что влияющий. Если бы подрыв моста был связан с украинским наступлением на Крым, это имело бы стратегический смысл. Сейчас – это тактическая операция, хотя и важная, яркая, но тактическая, которая не ведёт к деоккупации Крыма», – сказал укро-политолог.
«Не говоря о том, что есть и сухопутная дорога. Да, она атакуется нами регулярно, но она не перекрыта. Её никто не заблокировал, ей пользуются. Есть паромные переправы.
И количество населения Крыма после активной фазы боевых действий летом, после постоянных украинских ударов, оно упало. То есть, поэтому создать какой-то серьёзный тотальный кризис в Крыму таким образом мы не сможем», – заключил Бортник.
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