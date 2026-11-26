Немцы беднеют, а режим Зеленского получает миллиарды – чей вы канцлер? – в Бундестаге песочат Мерца
Канцлер Мерц требует от немцев еще сильнее «затянуть пояса» а, украинский диктатор Зеленский каждый раз уезжает из Германии, получив миллиарды евро поддержки.
Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат от «Альтернативы для Германии», один из лидеров партии Тино Хрупалла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Высокие процентные ставки снижают покупательную способность, они наносят ущерб стране, они подрывают наш кредитный рейтинг, и в то же время канцлер провозглашает, что мы должны затянуть пояса.
Школы, мосты, железнодорожные пути разваливаются, конкурентоспособность падает с каждым днем, средний класс вот-вот исчезнет.
Но Украине снова оказывается военная помощь в размере 11 миллиардов евро, запланированных на 2027 год.
И они также рекламируют инвестиции в Украину и экономику одной из самых коррумпированных стран мира. Чей вы на самом деле канцлер, герр Мерц?
Кстати, согласно последнему опросу, большинство немцев больше не хотят мириться со своей военной помощью Украине. И опрос касается не только Востока, но и всей Германии», – заявил Хрупалла.
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