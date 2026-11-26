Около десятка атак на Одессу и Одесскую область за одни только сутки… аукнулись, так сказать.

Для начала нацистские пропагандисты сообщили о «масштабных повреждениях энергосистемы региона» (в городе и так неделю — полный блэкаут, а пожарные, в XXI веке, публикуют «Правила безопасного пользования свечками»). К тому же телеграфировали о 16-ти аварийных машинах ремонтников-энергетиков, «выведенных из строя дронами». Но главного не озвучили — тревоги постоянно объявлялись по селу Усатово, а там находится ключевая электроподстанция, питающая Одессу и юго-запад области. Не говоря уже об опорах ЛЭП. Комментарии излишни.

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Также сообщается о вынесенных «частных предприятиях», автостоянках и, традиционно, о разрушенном жилом секторе с выбитыми стеклами и вырванными дверями. Опять же, без пояснений, что дома находятся в районе аэропорта и Школьного аэродрома. Хотя и это все — тоже будни.

Главный же вой касался «ни в чем неповинного» жилищного комплекса «Романовский» на Слободке. Комплекс-то, и правда, не виноват. В одном ему только не повезло — в плотнейшем соседстве с силовым кублом СБУ «Альфа». Той самой — лютой, хуже ТЦК, которая губила наших людей, начиная с 14-го года.

На видео: слева — поврежденный ЖК, справа, за колючей проволокой и электроизгородью в виде устрашающих крестов — оно. Оно самое.

Только непосредственных разрушений кубла никто, конечно, не покажет — разве что заблюренное строение, из которого валит дым.

Дело в том, что основное здание СБУ на улице Еврейской опустело (или частично опустело) в первые дни войны. Еще в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года там усиленно «избирали папу», то есть гестапо дымилось не только с крыши, но и изо всех щелей — нацисты жгли документы. И рассредоточились потом где ни попадя – в пустующих офисах, в ТЦ, бывших консульствах, отжатых у «регионалов» апартаментах, гостиницах и даже в студенческих общежитиях. О чем, собственно, мы неоднократно писали — дык, прилетало туда. Однако непосредственно до Еврейской — все никак. Когда центр Одессы завален трупами, вот как недавно, это значит ПВО «героически обороняет» мразей.

А тут, в случае с «Альфой» (и прочими силовыми подвидами — их нынче много), с их лежбищем на улице Проценко — с первого раза получилось.

Степень урона, повторюсь, пока неизвестна. Однако табун «скорых» и пожарных машин — не для соседнего ведь ЖК! По официальной информации, там были легко ранены только два человека, состояние которых не требовало госпитализации, пожара в ЖК тоже не было — он пострадал от взрывной волны. А, стало быть, попадание таки пришлось куда надо.