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Принятый в первом чтении закон о космических силах – это «противодействие России, которая уже вчера заявила о выводе в космос ядерного оружия».

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, некоторые депутаты во время войны сознательно блокируют принятие важных государственных законов, которые направлены на усиление сектора безопасности и обороны. Я приведу только два примера. Это закон о киберсилах и закон о космических силах. В Закон о киберсилах отдельными коллегами было подано 3 тысячи законодательных поправок и предложений. Конечно, регламент позволяет вносить законодательные предложения для того, чтобы усовершенствовать текст законопроекта, принятого в первом чтении. Но если посмотреть на содержание этих законодательных предложений, поступивших в закон о киберсилах, посмотреть на содержание тех законодательных предложений, которые поступили в закон о космических силах, мы видим, что они сформированы искусственным интеллектом и заключаются в основном в переставлении слов, порой восклицательных знаков и других знаков препинания», – жаловался депутат.

«Такие действия, блокируя законодательным спамом принятие важных для государства законов, совпадают с крайне негативной реакцией РФ на эти законодательные инициативы. Потому что закон о киберсилах – это закон о защите наших военнослужащих, которые будут служить в этом роде войск, закон о космических силах – это противодействие России, которая уже вчера заявила о выводе в космос ядерного оружия», – вещал Вениславский.

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