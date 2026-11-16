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Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми с сарказмом прокомментировал решение Верховной рады о создании Космических сил ВСУ. Украинские депутаты аргументировали это необходимостью противодействия российскому «Орешнику», а также планами по запуску военных спутников и т.д.

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«Закусывать надо. Вам что, горилку давали бесплатно, и вы все упились до животного состояния? Космические силы Украины. Там все пингвины в зоопарке от смеха упали в обморок. Они могут принять завтра решение – Рада решила, что Украина – это четвёртая мировая держава, Украина будет создавать стратегические бомбардировщики», – сказал Кедми на канале журналиста Александра Лазарева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кедми считает, что компетенции космических технологий на Украине утрачены.

«Когда Украина могла запускать спутники? Это когда Южмаш работал в рамках Советского Союза. А что на Украине осталось от Южмаша? Кучма. И всё», – напомнил он.

«Смотрю, в каком ужасном состоянии находится Украина, украинский народ. А зачем вы это сделали, чтобы вывесить флаг НАТО в Киеве? И всё. Для этого надо было уничтожать государство? Ну, пусть Кучма, который остался от Южмаша, и создаёт им ракеты для спутников. Пусть они делают спутники», – добавил израильский эксперт.

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