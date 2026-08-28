Профукали свое ракетостроение и запускаем «розовых Фламинго» – начштаба батальона ВСУ

Анатолий Лапин.  
28.08.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украина потеряла свою мощную ракетостроительную программу, конструкторские бюро и производственные мощности – и теперь вынуждена запускать «розовые Фламинго», эффективность которых сомнительна, но они помогают отмывать средства коррупционерам.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил начштаба механизированного батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла свою мощную ракетостроительную программу, конструкторские бюро и производственные мощности – и теперь...

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«У меня вопрос: где наша ракетная промышленность? Мы — страна, которая была космической державой. И по сути дела сейчас все дерьмо, которое летит к нам из России, это разработки либо производство на украинских заводах, украинскими учёными в большинстве своём», – сочинял он.

«Почему мы за время войны не то что не восстановили, а у нас вместо того… опять-таки, у нас есть «Южмаш», у нас есть мощнейшее КБ, а что мы делаем? Мы, сука, запускаем розовых «Фламинго», понимаете, которые непонятно, куда летят, зачем летят.

Ну, эффективность их неясна абсолютно. Там ценовая политика, то есть коррупция – коррупция и жадность. Кому-то надо ещё там… денежка, вот и всё»,страдал Глущенко.

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