Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина потеряла свою мощную ракетостроительную программу, конструкторские бюро и производственные мощности – и теперь вынуждена запускать «розовые Фламинго», эффективность которых сомнительна, но они помогают отмывать средства коррупционерам.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил начштаба механизированного батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У меня вопрос: где наша ракетная промышленность? Мы — страна, которая была космической державой. И по сути дела сейчас все дерьмо, которое летит к нам из России, это разработки либо производство на украинских заводах, украинскими учёными в большинстве своём», – сочинял он.

«Почему мы за время войны не то что не восстановили, а у нас вместо того… опять-таки, у нас есть «Южмаш», у нас есть мощнейшее КБ, а что мы делаем? Мы, сука, запускаем розовых «Фламинго», понимаете, которые непонятно, куда летят, зачем летят. Ну, эффективность их неясна абсолютно. Там ценовая политика, то есть коррупция – коррупция и жадность. Кому-то надо ещё там… денежка, вот и всё», – страдал Глущенко.

Читайте также: «Нам нужны Искандеры для ударов по Москве, а не эта дрянь Фламинго» – офицер ВСУ.