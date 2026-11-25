Почтовые тарифы убивают развитие российского оборонного экспорта – специалист
Российская почта почти не зарабатывает на товарах из Китая, но назначает огромный тариф за экспорт отечественной продукции, что делает мелкое предпринимательство просто нерентабельным.
Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил российский разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему у нас нет экспорта, рособоронэкспорта? Ну, у нас очень дорогая почта. Почта зарабатывает в основном на отправлениях. То есть нюанс какой: когда посылка приходит в Россию из Китая, почта с нее практически ничего не имеет.
И поэтому наша почта дотационная, и она такой и останется. Но у нас, чтобы что-то отправить за рубеж, кроме того, что тебе выполаскают мозг со всякими экспортными контролями вдоль и поперек…», – сказал Товкач.
«Мне в свое время не дали отправить в Замбию – блок для зарядки солнечных панелей, плата от кофеварки и домашняя метеостанция. Это еще до СВО было. В итоге вернули эту посылку для того, чтобы я прошел экспертизу на тему, не является ли это продуктом двойного применения.
И денег я отдал за эту посылку, что мне, по-моему, проще было самому в Замбию слетать, это все отвезти», – вспоминал он.
«Соответственно, допустим, если я инженер, что-то буду производить и продавать через почту, то это нерентабельно. И поэтому у нас не будет, как в Китае, когда вот эти тысячи изделий, которые продаются на Алиэкспрессе, у нас это просто невозможно из-за того, что очень большие тарифы у почты», – добавил он.
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