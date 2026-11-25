Российская почта почти не зарабатывает на товарах из Китая, но назначает огромный тариф за экспорт отечественной продукции, что делает мелкое предпринимательство просто нерентабельным.

Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил российский разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему у нас нет экспорта, рособоронэкспорта? Ну, у нас очень дорогая почта. Почта зарабатывает в основном на отправлениях. То есть нюанс какой: когда посылка приходит в Россию из Китая, почта с нее практически ничего не имеет. И поэтому наша почта дотационная, и она такой и останется. Но у нас, чтобы что-то отправить за рубеж, кроме того, что тебе выполаскают мозг со всякими экспортными контролями вдоль и поперек…», – сказал Товкач.

«Мне в свое время не дали отправить в Замбию – блок для зарядки солнечных панелей, плата от кофеварки и домашняя метеостанция. Это еще до СВО было. В итоге вернули эту посылку для того, чтобы я прошел экспертизу на тему, не является ли это продуктом двойного применения. И денег я отдал за эту посылку, что мне, по-моему, проще было самому в Замбию слетать, это все отвезти», – вспоминал он.