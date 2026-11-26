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Прямое военное столкновение России с НАТО действительно может начаться, именно на это сделал ставку режим Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы начали с перспективы новой войны. Честно говоря, я думаю, что она не за горами и вполне реальна. Возможно, кто-то недооценивает ее реальность, но режим Зеленского заинтересован в продолжении войны, потому что от этого зависит его выживание и благополучие. Если война закончится, то закончится и все остальное, они больше не смогут грабить свою страну. Они больше не смогут отправлять своих соотечественников в эту абсолютно бессмысленную мясорубку на фронте. Для них все зависит от этой войны, все держится на войне. Вот почему они продолжают это делать. И они были бы заинтересованы в том, чтобы напрямую вовлечь в это других игроков. Самая заветная мечта Зеленского и его приспешников, как можно увидеть, – прямое противостояние между НАТО и Россией, и они делают для этого все… чтобы столкнуть нас в эту пропасть, которую мы уже сейчас видим со своей стороны», – заявил Полянский.

Дипломат признал, что гарантированного механизма предотвратить столкновение России и НАТО нет: «Сейчас ни у кого нет четкого ответа на этот вопрос».

«Но я думаю, что каждый, кто действительно хочет внести свой вклад в дело мира, должен найти решение, чтобы остановить это абсолютное безумие, происходящее в Европе, всю эту милитаризацию, всю эту подготовку к войне с Россией, которую Россия никогда не объявляла и не собиралась объявлять», – заявил Полянский.

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