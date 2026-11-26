«Украинцы сорвали мирный процесс, атаковав дом Путина» – зять Трампа умолчал, кто же помогает Киеву
Ещё год назад был достигнут реальный прогресс на переговорах по Украине, но действия Киева свели все на нет.
Об этом в беседе с немецким медиаменеджером Матиасом Дёпфнером заявил спецпредставитель президента США по Украине, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий спросил, что удалось достичь в ходе переговоров по Украине
«Меня попросили поработать над этим около года назад, и мы начали добиваться некоторого прогресса примерно в ноябре. Затем произошло нападение украинцев на дом Путина в конце декабря, что, я думаю, отбросило все назад», – сказал Кушнер.
Кто же передал украинцам разведданные и вооружения – зять Трампа не уточнил.
По его словам, в сентябре этого Россия согласилась на расширенный формат переговоров с участием европейцев.
«Последние два месяца мы очень тесно сотрудничали с европейцами по вопросу о том, что потребуется, во-первых, для объединения, и как нам разработать правильную структуру и подход для достижения мира.
Мы также вели частные переговоры с российской стороной по многим идеям.
У нас есть теория на этот счет и подход, который, я не знаю, будет ли он успешным, но он кажется очень логичным, и, похоже, обе стороны поддерживают эту идею.
Надеюсь, в ближайшие недели мы сможем увидеть, насколько мы близки к цели, как, возможно, считают некоторые», – заявил Кушнер.
Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.
Читайте также: Скотт Риттер: Дмитриева использует ЦРУ. Вы напрасно надеялись на Трампа
English version :: Читать на английском «Украинцы сорвали мирный процесс, атаковав дом Путина» – зять Трампа умолчал, кто же помогает Киеву