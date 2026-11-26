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Ещё год назад был достигнут реальный прогресс на переговорах по Украине, но действия Киева свели все на нет.

Об этом в беседе с немецким медиаменеджером Матиасом Дёпфнером заявил спецпредставитель президента США по Украине, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, что удалось достичь в ходе переговоров по Украине

«Меня попросили поработать над этим около года назад, и мы начали добиваться некоторого прогресса примерно в ноябре. Затем произошло нападение украинцев на дом Путина в конце декабря, что, я думаю, отбросило все назад», – сказал Кушнер.

Кто же передал украинцам разведданные и вооружения – зять Трампа не уточнил.

По его словам, в сентябре этого Россия согласилась на расширенный формат переговоров с участием европейцев.

«Последние два месяца мы очень тесно сотрудничали с европейцами по вопросу о том, что потребуется, во-первых, для объединения, и как нам разработать правильную структуру и подход для достижения мира. Мы также вели частные переговоры с российской стороной по многим идеям. У нас есть теория на этот счет и подход, который, я не знаю, будет ли он успешным, но он кажется очень логичным, и, похоже, обе стороны поддерживают эту идею. Надеюсь, в ближайшие недели мы сможем увидеть, насколько мы близки к цели, как, возможно, считают некоторые», – заявил Кушнер.

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.

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