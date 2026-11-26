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На ежегодном саммите «ЕС – Западные Балканы» не было представителя Сербии. Проигравших выборы соратников Александра Вучича не пригласили. А новая «студенческая» власть – и.о. президента, спикер парламента Александр Чупич, отказался сама, сославшись на занятость.

Однако на самом деле проблема была в том, что в итоговой декларации саммита содержится призыв к введению санкций против России, чего формирующиеся сербские власти обещали не делать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидеры стран Западных Балкан встретились 25 ноября в Брюсселе с руководством ЕС.

Это главы Албании и частей бывшей Югославии: Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и «Республики Косово». Представителя Сербии не было на подобном мероприятии второй раз подряд.

В декабре прошлого года тогдашний президент Вучич бойкотировал саммит «ЕС – Западные Балканы», поскольку в рамках переговоров о вступлении в ЕС не был открыт «кластер №3». Страны-члены ЕС сочли, что прогресс Сербии в ключевых сферах недостаточно значителен для того, чтобы разблокировать процесс её вступления.

В этом году на саммит был демонстративно приглашён спикер парламента Сербии, представитель победившего на досрочных парламентских выборах «Студенческого списка». Он отказался, сославшись на необходимость вести заседание парламента.

Но это был лишь повод, поскольку у Чупича есть стразу шесть заместителей (кстати, ни один из них не представляет оппозицию), да и учредительная сессия парламента завершилась до обеда 25 ноября. В Брюсселе это прекрасно понимают, и дипломаты ЕС уже заявили, что считают решение и.о. президента Сербии свидетельством того, что эта страна не присоединяется к итоговой резолюции саммита.

Эту резолюцию заранее утверждают лидеры стран Евросоюза, а представителям стран Западных Балкан предложено к ней присоединиться – никаких замечаний или исключений они предложить не могут. При этом в резолюции записано, что «приведение своей политики в соответствие с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС остается весомым подтверждением стратегической приверженности стран региона, это включает в себя применение ограничительных мер, а также предотвращение их обхода» – за этой формулировкой кроется обязательство ввести санкции против России.

И тут представители «Студенческого списка», которые уже де-факто управляют Сербией через прокуратуру и полицию, оказались в ситуации цугцванга. С одной стороны, эта политическая группировка де-факто создана и профинансирована Брюсселем с целью отстранения от власти Александра Вучича.

С другой – подавляющее большинство сербов выступает за сотрудничество с Россией и против введения санкций в отношении Москвы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сразу же после выборов один из лидеров «Студенческого списка» Йово Бакич поспешил заявить, что новые власти Сербии не собираются вводить санкции против России и отказываться от российских энергоресурсов.

На эти слова из Брюсселя тогда последовало вежливое замечание, что в ЕС надеются на присоединение Сербии к Общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза. По словам европейских чиновников, степень соблюдения Белградом требований Брюсселя в настоящее время составляет около 59%, в то время как другие страны региона полностью соблюдают требования.

А вот на саммите 25 ноября председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС перераспределит средства в рамках «Плана роста» в пользу стран, добившихся наибольшего прогресса в реализации программы реформ.

Хотя Урсула фон дер Ляйен не назвала конкретные страны, источники в ЕС неофициально подтвердили, что дополнительные средства получат Черногория, Албания и Северная Македония. Речь идет о деньгах, которые Сербия, Босния и Герцеговина и «Республика Косово» утратили окончательно, причём наибольшие потери понёс Белград.