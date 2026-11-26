Украине нужно проводить референдум об условиях мирного соглашения с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Потому что, если нас останется 15–20 миллионов, из них две трети — стариков и инвалидов, то мы повторим судьбу знаменитого народа царя Пирра , который побеждал во многих войнах, но так побеждал, что, в конечном итоге, стёрся в пыль его народ, растворился, его государство исчезло», – напомнил Бортник.

«Даже если случится, и мы выйдем победителями, мы не сможем воспользоваться победой.

Из-за тотальной зависимости от Запада у Украины остается только один путь – вечной войны против России:

«Наша зависимость на протяжении войны от наших западных союзников выросла в десятки раз. Мы не были зависимы так во времена Порошенко или Ющенко, а сейчас зависим тотально.

И, с одной стороны, они нам говорят: «Вы свободны, Украина имеет свою позицию, она сама выбирает, без Украины ничего делать не будем», а под ковром делают все для того, чтобы Украина имела только одну позицию и одну модель поведения…

В свое время Арахамия сказал, что приехал Борис Джонсон, Украина была готова подписывать «Стамбульские соглашения». И что сказал? «Мы это соглашение не подпишем, гарантии безопасности вам не дадим. Давайте просто воевать дальше».

А если мы вам гарантии безопасности не даём, то Украина оказывается с подписанным соглашением и наедине с Россией — это самоубийство. Поэтому не сработало, и сейчас ситуация повторяется».