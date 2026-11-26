Болтон: «Никаких миротворцев ООН. Украина должна иметь возможность прорвать оборону русских»
Запад должен искать решение, как выйти из позиционного тупика на Украине, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону.
Об этом в эфире Militarnyi Podcast заявил экс-советник президента США по вопроса нацбезопасности оголтелый ястреб-русофоб Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, какие бы советы он дал президенту США, чтобы Кремль потерпел стратегическое поражение на Украине.
«Думаю, крайне важно продолжать поставлять военную разведку украинским силам. И я думаю, что темпы технологических изменений в области беспилотной войны должны открыть некоторые линии атаки, чтобы прорвать то, что на первый взгляд выглядит как почти что противостояние времен Первой мировой войны на линии фронта.
Маневр остается даже в эпоху беспилотников ответом на вопрос о сильных укреплениях. Русские это тоже знают.
Хотя они участвуют в самой продолжительной войне в новейшей европейской истории, они до сих пор не придумали, как это сделать.
Я думаю, что этот подход к боевой доктрине по-прежнему является тем, что мы должны искать, чтобы найти способ использовать, поскольку, как я думаю, Путин значительно ослабнет внутри России, если будут видимые поражения на поле боя», – сказал американец.
По его словам, нельзя допустить размещения миротворцев ООН на Украине вдоль текущей линии фронта.
«Это была бы огромная ошибка, потому что это заморозило бы линию фронта таким образом, что сделает невозможным возвращение суверенитета Украины на все оккупированные территории», – заявил Болтон.
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