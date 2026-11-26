Запад должен искать решение, как выйти из позиционного тупика на Украине, чтобы ВСУ смогли прорвать российскую оборону.

Об этом в эфире Militarnyi Podcast заявил экс-советник президента США по вопроса нацбезопасности оголтелый ястреб-русофоб Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, какие бы советы он дал президенту США, чтобы Кремль потерпел стратегическое поражение на Украине.

«Думаю, крайне важно продолжать поставлять военную разведку украинским силам. И я думаю, что темпы технологических изменений в области беспилотной войны должны открыть некоторые линии атаки, чтобы прорвать то, что на первый взгляд выглядит как почти что противостояние времен Первой мировой войны на линии фронта.

Маневр остается даже в эпоху беспилотников ответом на вопрос о сильных укреплениях. Русские это тоже знают.

Хотя они участвуют в самой продолжительной войне в новейшей европейской истории, они до сих пор не придумали, как это сделать.

Я думаю, что этот подход к боевой доктрине по-прежнему является тем, что мы должны искать, чтобы найти способ использовать, поскольку, как я думаю, Путин значительно ослабнет внутри России, если будут видимые поражения на поле боя», – сказал американец.