Попытка заблокировать российский эксклав Калининград станет для РФ спусковым крючком к масштабной войне с Западом.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил переехавший в Европу киевский Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если только НАТО осуществит план захвата Калининградской области, если действительно такой план существует, а не только является плодом, скажем так, теоретических измышлений определенных экспертов, то это означает, что Россия точно вступает в войну с НАТО.

Калининград является частью Российской Федерации. Соответственно, никто не ставит под сомнение принадлежность Калининградской области Российской Федерации. И, соответственно, можно говорить о том, что, если будут предприняты определенные действия против Калининградской области, то это действия, которые будут предприняты против Российской Федерации.

В этом плане война будет просто неизбежна», – заявил Бондаренко.