Политолог: НАТО хочет закрыть России «Окно в Европу», которое прорубил Пётр I
Попытка заблокировать российский эксклав Калининград станет для РФ спусковым крючком к масштабной войне с Западом.
Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил переехавший в Европу киевский Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если только НАТО осуществит план захвата Калининградской области, если действительно такой план существует, а не только является плодом, скажем так, теоретических измышлений определенных экспертов, то это означает, что Россия точно вступает в войну с НАТО.
Калининград является частью Российской Федерации. Соответственно, никто не ставит под сомнение принадлежность Калининградской области Российской Федерации. И, соответственно, можно говорить о том, что, если будут предприняты определенные действия против Калининградской области, то это действия, которые будут предприняты против Российской Федерации.
В этом плане война будет просто неизбежна», – заявил Бондаренко.
Эксперт также отмечает, что такому же результату приведет попытка заблокировать России судоходство на Балтике:
«Один из сценариев, с которым мне приходилось ознакомиться еще два года назад относительно возможного начала войны между Россией и НАТО, предполагал определенные провокации, возможно, даже третьей стороны в Балтийском море, именно в Балтийском море.
Балтийское море имеет важное значение для Российской Федерации, поскольку это главное морское пространство, соединяющая Россию с Европой и дающее выход в Атлантический океан. Поэтому не случайно, что в начале 18 века, Россия вела ожесточенную войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. И именно выход к Балтийскому морю обозначал то, что Петр I прорубил «окно в Европу», как говорят историки…
Что же касается нынешней ситуации, то это «Северная война 2.0», как ее уже гипотетически окрестили некоторые политологи, она вполне возможна и она будет предвидеть определенные удары по интересам России и подрыв интересов России именно в Балтийском море».
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