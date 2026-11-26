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В противостоянии с Россией Польша не является пассивным наблюдателем.

Об этом в ходе дискуссии на Познанском экономическом конгрессе заявил экс-глава Агентства разведки Польши Петр Кравчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участник дискуссии считает, что русские «смотрят на мир через призму конфликта».

«Независимо от того, идет ли речь о реальном вооруженном столкновении или о кинетической, чисто военной ситуации, всё это — лишь одно из проявлений конфликта, один из способов, которым российское государство, как, впрочем, и другие государства, ведет свои дела», – сказал Кравчик, добавив, что США, Британия и Франция мыслят похожим образом.

Он ответил на вопрос, находится ли Польша в состоянии войны.

«Правда заключается в том, что мы никогда из этого состояния и не выходили. По сути, мы постоянно вовлечены в этот конфликт, поскольку именно так наш сосед воспринимает реальность, в которой мы все существуем», – утверждает экс-глава полськой разведки.

По его словам, у Польши есть, чем дать отпор России.