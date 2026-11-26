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Терпеть больше нельзя – Россия должна ликвидировать главаря киевского режима Зеленского и нанести удары по заводам, производящим оружие для Украины на территории Европы.

Об этом в эфире видеоблога «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, надо, на мой взгляд, уничтожать всех, кто ответственен за это, начиная с Зеленского. Во-вторых, мы все равно от этого не уйдем, нам придется бить по тем заводам, которые производят эти средства поражения, в том числе в Европе. Адреса сообщали. У нас же какие-то непонятные пожары случались на оборонных заводах в Польше, в Румынии, в Болгарии. Ну надо, чтобы они случались чаще. Надо, чтобы неизвестные беспилотники сбивали самолёты-разведчики, которые перед нанесением удара по российским объектам дежурят то над Чёрным морем, то над Балтикой, то над Средиземным морем. Значит, они должны падать. Ну, вот такой уровень эскалации – или мы дойдём до катастрофы», – заявил Коц.

Под катастрофой он понимает возможный удар по российским стратегическим базам на Балтике и Камчатке с помощью безэкипажных катеров.

«Носителем таких БЭКов может быть любое гражданское судно. Это гражданское судно может идти мимо Авачинской губы и атаковать базу атомных подводных лодок на Камчатке. Или такое судно может идти Северным морским путем, и оно может идти мимо Северного флота и атаковать базу атомных подводных лодок на Северном флоте… Надо понимать, что тыла нет, – все, его нигде нет. Ни в России, ни в мире нет тыла с современными технологиями».

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