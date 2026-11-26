Польский генерал боится, что после российских ударов руководство сбежит из страны
Если Россия атакует Польшу, то Варшава в первую очередь запросит консультации у союзников по НАТО.
Об этом в ходе дискуссии на Познанском экономическом конгрессе заявил экс-оперативный командующий родов вооружённых сил Польши генерал Томаш Пиотровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил представить ситуацию, что Россия атаковала Польшу, и поинтересовался степенью готовности к такому развитию событий.
«В такой ситуации первым шагом, безусловно, должно стать обращение к внешнему миру с изложением своего видения событий, а именно – задействование механизмов НАТО, начиная со статьи 4, то есть проведение консультаций и обсуждений», – сказал Пиотровский.
Впрочем, он опасается, что руководство страны в такой ситуации просто покинет Польшу.
«Главный вопрос, на который у меня нет ответа, заключается в том, как поведет себя руководство страны. У нас есть негативные исторические примеры, как, например, в 1939 году, когда наши руководители были слишком озабочены поиском альтернативных мест для организации обороны страны. Все мы знаем, чем это закончилось и как всё обернулось», – проводит исторические параллели польский генерал.
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