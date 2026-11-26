Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия атакует Польшу, то Варшава в первую очередь запросит консультации у союзников по НАТО.

Об этом в ходе дискуссии на Познанском экономическом конгрессе заявил экс-оперативный командующий родов вооружённых сил Польши генерал Томаш Пиотровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий попросил представить ситуацию, что Россия атаковала Польшу, и поинтересовался степенью готовности к такому развитию событий.

«В такой ситуации первым шагом, безусловно, должно стать обращение к внешнему миру с изложением своего видения событий, а именно – задействование механизмов НАТО, начиная со статьи 4, то есть проведение консультаций и обсуждений», – сказал Пиотровский.

Впрочем, он опасается, что руководство страны в такой ситуации просто покинет Польшу.