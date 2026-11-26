Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России нужно создать Госкомитет по обороне и Ставку, по аналогии с периодом Великой Отечественной войны, чтобы оперативно решать возникающие вопросы, а всю «пятую колонну», в том числе так называемых релокантов, лишить гражданства и закрыть доступ в страну.

Об этом в эфире видеоблога общественника Виталия Бородина заявил бывший депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В трудные времена… есть хороший пример создания Государственного комитета обороны. При этом четко вводится вертикаль власти, все выбранные должности, работа приостанавливается. Верховный Совет Советского Союза остановил работу полностью до окончания Великой Отечественной войны. Ребята, все на фронт – до победы, и директивное управление страной. Вот и все. Это, соответственно, ГКО и Ставка Верховного – вот гражданская составляющая, вот военные – и все поедет. Нам сейчас не надо никаких разногласий», – сказал он.

«Надо релоктантов выкинуть? Выкинуть. Надо лишить гражданства? Лишить. Просто: подпись, директива, лишить. И будет очень просто. Безо всяких обсуждений и воплей. Это – не то, что игра в демократию. Наоборот, надо идти по пути того, чтобы нам четко надо понимать, все предатели, они есть предатели. Надо просто все называть своими именами. «Ой, они граждане России», – они предатели, они предали страну, убежали. Все, крест. Они больше здесь появиться не должны. Им – «черная метка», лишение гражданства», – заявил Гурулев.

Читайте также: «Они никогда и не были нашими» – лидер «Смысловых галлюцинаций» о сбежавших бывших коллегах