Европа переживает серьёзный миграционный кризис, который ни за что не остановится.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

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В 1960-м уровень жизни в ФРГ, Италии и других странах ЕС был очень даже неплохим. Почему? Западная колониальная политика перекачивала ресурсы из колоний в метрополию. Поэтому в Африке огромные запасы ископаемых, но нет системы их переработки. Ресурсы вывезли, инфраструктуру не построили. Высокий уровень жизни в Европе был. Бедная Африка была. А миллионов мигрантов из Африки в Европе почему-то не было. Потому что у Европы был хоть какой-то суверенитет. Границы охранялись. Мигрантов не пускали или выдворяли. Так было. А что сейчас? Миллионы людей в год приплывают, приезжают — и никто с этим не борется. Куда ни плюнь — везде мигрант на пособии налогоплательщиков.

Профанация вместо борьбы Европейские политики не препятствуют этой волне, потому что её организовали глобалисты — для растворения европейских наций. Но избирателю нужно рассказывать, что они борются. И вот результат: пять стран после восьмилетних переговоров создали центр для депортированных в африканской Руанде. Звучит серьёзно? А теперь представьте размер центров — а их вместимость примерно по 100 человек. Сотни тысяч, а то и миллионы мигрантов прибывают в Европу — и 100 мест. Это всё равно, что при многотысячной эпидемии иметь в больницах по 10 коек. Чистая профанация и имитация бурной деятельности.

В любой нормальной стране нелегально приехавшего депортируют. В любой — кроме стран ЕС. Здесь его оставляют, кормят, обеспечивают жильём. Это не случайность. Это политика.

Обратите внимание на странность. В ЕС пускают исламистов, джихадистов, заведомо преступные элементы. Кого угодно — кроме русских. Финляндия закрыла границу. Эстония закрыла границу. Вводят препоны для виз российским спортсменам. Видимо, российский спортсмен — самая страшная миграционная угроза. А исламисты, переплывшие Средиземное море, — «обогащение культуры».

Кому это выгодно?

Массовая миграция — не естественный процесс. Это сознательный план. И здесь самое время назвать имена тех, кто за ним стоит. «Глобальные элиты» — не абстракция. Это конкретные структуры: в том числе транснациональные корпорации и инвестиционные фонды вроде BlackRock, Vanguard и State Street. Под их управлением более 30 триллионов долларов. Они — крупнейшие акционеры западных корпораций, банков, медиахолдингов и строительных компаний.

Зачем им это? Причин несколько, и все лежат в плоскости прибыли.

Первая. Дешёвая рабочая сила. Мигрант без документов, без прав, без языка — идеальный работник. Ему можно платить меньше, его можно не оформлять, уволить в любой момент. Корпорации, акционерами которых являются те же фонды, получают дополнительную маржу. А налогоплательщик оплачивает пособия и содержание центров.

Вторая. Разобщённое общество. Когда люди разделены на группы, которые ненавидят друг друга, ими легче управлять. Отсюда насаждение «ценностей» — культур меньшинств, феминизма, агрессивного веганства и прочих воук-культур. Общество теряет единый стержень и сплочённость. Все ненавидят друг друга. Глобальные элиты разделяют не только русских на псевдонациональности, не только другие народы — они разделяют людей внутри самого Запада. Это их излюбленный принцип: разделяй и властвуй.

Третья. Серая масса потребителей. Элитам нужен человек без идентичности. Без корней, без истории, без привязанности к своей земле. Такой человек легче управляем. Он не будет сопротивляться, потому что у него нет ничего, за что стоит бороться.

Четвёртая. Подготовка людей к войне. Проведите параллель с Германией начала 1930-х. Веймарская республика, раздавленная репарациями, гиперинфляцией, безработицей. Для чего это делалось? Для того, что сытый и довольный человек не возьмёт в руки оружие. Он не пойдёт в окопы убивать. Но доведённый до отчаяния, до безвыходности — пойдёт. Именно этого и добиваются сегодня глобальные финансовые элиты. Создать кризис, нагнать страха, лишить надежды — а потом выпихнуть людей на войну.