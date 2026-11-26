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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) организовали интернет-конференцию для министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, министра экономики Александра Кравченко. В мероприятии также принял участие глава агрокомпании «Сигнет» Игорь Шилюк. До этого пранкеры позвонили каждому министру по отдельности от имени немецкого бизнесмена, который пообещал познакомить украинцев с арабскими шейхами.

Вся эта компания и была собрана на конференцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент основная проблема – это закрытые порты. Сейчас Украина способна экспортировать лишь 50% того объема зерна, который необходимо вывезти. У нас очень серьезные ограничения в плане продажи зерна. Логистика обходится крайне дорого», – честно признался Шилюк, собиравшийся впарить арабам свое агропредприятие на Западной Украине, от которого отказываются британские инвесторы.

Высоцкий бросился уверять «арабских друзей» в том, что украинские порты целы, и узурпатор Владимир Зеленский ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Турцией и Египтом, чтобы открыть судоходство.

«Идея заключается в том, чтобы проработать возможность заключения двух двусторонних соглашений: одного с участие Украины и стран-партнеров, а второго с участием России и стран-партнеров. Вся инфраструктура цела. Нам нужно создать условия безопасности, при которых суда бы могли заходить в порты, не опасаясь атак», – заливал министр.

Кравченко пытался впарить «арабам» объекты вблизи линии фронта. Они в ответ предложили создать страховую компанию. Украинский министр на все соглашался.

Тогда «шейх» Володя попросил для себя немецкие деньги на «зеленую энергетику».

«Не могли бы привлечь к этому делу наш экологический фонд и отправить ему процент от денег, которые может отправить Германия», – сказал «араб».

«Давайте мы все обдумаем и вернемся к вам», – засомневался Кравченко.

Пока украинцы совещались, ситуация резко поменялась. Рядом с одним из шейхов появился Дед Мороз с автоматом, а арабская вязь за их спиной поменялась на русскую надпись «Зеленский – лох».

«Да какие-то попрошайки простят чего-то. Несут какую-то дичь. Втирают – заработать с них ничего невозможно. Тебя отменяют, сливаются. Ничего с них не вытрясешь», – пояснил суть происходящего «шейх» Алеша Морозу.

Тем временем «немецкий бизнесмен» нарядился в военную ушанку с кокардой и триколором, а «шейх» Володя достал плюшевого Чебурашку.