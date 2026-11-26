Непуганые англосаксы вошли во вкус и уже анонсируют атаку на ключевой мост Транссиба
Украина намерена атаковать играющий важнешую транспортную роль железнодорожный мост в Красноярске.
Об этом на канале британского издания The Sun заявил старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института Хадсона (США), бывший советник по вопросам обороны в британской Консервативной партии Люк Коффи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Коффи говорит, что ранее все внимание было уделено Крымскому мосту.
«Но есть другой ключевой объект — мост Транссибирской магистрали в городе Красноярске, расположенном в самом сердце России. Город носит название более крупного региона — края, как это называется по-русски. Этот мост — единая точка для всего Транссиба, который тянется от европейской части России до Дальнего Востока более чем на 5800 миль», – сказал Коффи.
Он говорит, что мост играет ключевую роль для поставок из Китая, отмечает, что этот мост представляет собой единственную железнодорожную переправу через Енисей (на самом деле в районе Красноярска две ж/д переправы – ред.), и надеется, что в случае его вывода из строя автомобильные переправы не справятся с грузопотоком.
«Вывод моста из строя ударит по фронту не мгновенно, но эффект точно будет. Не стоит недооценивать поставки из КНДР: речь идет о миллионах артиллерийских снарядов, сотнях баллистических ракет и тысячах солдат, отправленных в зону боевых действий.
Кроме того, возникнут экономические проблемы: это главная транспортная артерия, и без нее на Дальнем Востоке возникнет дефицит базовых потребительских товаров. Это подстегнет местную инфляцию и усилит политическое недовольство Москвой в регионе, где исторически есть опыт сепаратизма и призывов к самоопределению», – продолжает англосакс.
Он указывает, что расстояние до этого моста от линии фронта значительно превышает известную дальность украинских ракет и беспилотников.
«Однако каждые несколько месяцев Украина бьет по целям все ближе к этому району.
Есть и другие варианты: например, традиционные диверсии. Украинцы уже использовали диверсантов для ударов по ключевым железнодорожным узлам в Сибири, расположенным даже дальше этого моста. Наконец, сама крупная река дает возможности для Украины и создает уязвимость для России: морские безэкипажные катера (дроны) можно перевезти в контейнерах и развернуть на огромном расстоянии от Украины.
Сейчас возможности Украины ограничены, но они есть, и я не сомневаюсь, что они ищут способ нарушить работу этого важнейшего узла», – заявил Коффи.
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