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Украина намерена атаковать играющий важнешую транспортную роль железнодорожный мост в Красноярске.

Об этом на канале британского издания The Sun заявил старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института Хадсона (США), бывший советник по вопросам обороны в британской Консервативной партии Люк Коффи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коффи говорит, что ранее все внимание было уделено Крымскому мосту.

«Но есть другой ключевой объект — мост Транссибирской магистрали в городе Красноярске, расположенном в самом сердце России. Город носит название более крупного региона — края, как это называется по-русски. Этот мост — единая точка для всего Транссиба, который тянется от европейской части России до Дальнего Востока более чем на 5800 миль», – сказал Коффи.

Он говорит, что мост играет ключевую роль для поставок из Китая, отмечает, что этот мост представляет собой единственную железнодорожную переправу через Енисей (на самом деле в районе Красноярска две ж/д переправы – ред.), и надеется, что в случае его вывода из строя автомобильные переправы не справятся с грузопотоком.

«Вывод моста из строя ударит по фронту не мгновенно, но эффект точно будет. Не стоит недооценивать поставки из КНДР: речь идет о миллионах артиллерийских снарядов, сотнях баллистических ракет и тысячах солдат, отправленных в зону боевых действий. Кроме того, возникнут экономические проблемы: это главная транспортная артерия, и без нее на Дальнем Востоке возникнет дефицит базовых потребительских товаров. Это подстегнет местную инфляцию и усилит политическое недовольство Москвой в регионе, где исторически есть опыт сепаратизма и призывов к самоопределению», – продолжает англосакс.

Он указывает, что расстояние до этого моста от линии фронта значительно превышает известную дальность украинских ракет и беспилотников.