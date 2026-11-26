У аграриев нет денег, чтобы весной собирать урожай с примерно 40% посевных площадей на Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посевную кампанию зимних культур мы прошли более-менее нормально,условно, с большими тоже финансовыми потерями, но посеяли. А теперь стоит вопрос, за что собирать это?

Будут ли у маленьких фермеров, средних фермеров деньги для того, чтобы это все делать? Ответ однозначен – нет. Это уже откровенно надо говорить, потому что на весеннюю кампанию нам нужно порядка 360 миллиардов гривен.

Это очень большие средства и в рамках только кредитования мы их просто физически не вытащим.

Если мы этого не сделаем, то по факту где-то 40% от запланированных средств в Украине будет не засеяно. Если более подробно языком цифр, это более 6 миллионов гектаров земли.

Большие объемы,соответственно, это будет однозначно отражаться на хозяйственной деятельности, на социальной сфере, где работают товаропроизводители, вообще на продовольственной безопасности мира», – заявил Марчук.