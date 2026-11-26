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Спикер парламента, исполняющий обязанности президента Сербии Александр Чупич назначил досрочные президентские выборы в стране на 27 декабря. Они призваны завершить переход власти к пробрюссельскому «Студенческому списку».

Поскольку пророссийские кандидаты неизбежно наберут на этих выборах мизерное количество голосов, новые белградские власти используют это как аргумент для сворачивания отношений с Москвой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Объявление досрочных выборов президента Сербии было выдержано в формате шоу, уже привычного для «Студенческого списка». Александр Чупич подписал указ о назначении выборов на 27 декабря в холле парламента, в присутствии депутатов от большинства и множества представителей СМИ, причём сделал это ровно в полдень 26 ноября.

«Надеюсь, нам предстоит сделать непростой выбор среди первоклассных кандидатов и их предвыборных программ. Пусть публичные дебаты и демократический избирательный процесс станут стимулом для высокой явки избирателей», – издевательски заявил и.о. президента Сербии.

Дело в том, что согласно всем опросам, на президентских выборах победит любой представитель «Студенческого списка», независимо от кандидатуры – с которой эта политическая сила до сих пор публично не определилась.

При этом Александр Вучич, лидер фракции «Сербия побеждает» – единственной оппозиционной силы в сербском парламенте – выступает за то, чтобы Сербская прогрессивная партия (СПП), на основе которой создана упомянутая фракция, не принимала участия в президентских выборах.

Вучич, который под давлением Брюсселя ушёл в отставку с поста президента Сербии 27 сентября, заявил, что нынешние обстоятельства не создают условий для нормальной предвыборной борьбы. А участие СПП в этих выборах наоборот бы легализовало репрессивную модель, устанавливающуюся при новой белградской власти.

Заявивших о своём намерении участвовать в президентских выборах можно разделить на две категории: откровенные фрики и политики с мизерным рейтингом. К числу первых относятся эпатажный миллионер Боголюб Карич (его партия на досрочных парламентских выборах 25 октября набрала 0,45% голосов), и сразу три представителя ныне развалившегося популистского движения «Мы – сила народа»: бывший лидер Бранимир Несторович, его заместитель Душан Комазец и адвокат Бранко Павлович.

Кроме них, о намерениях участвовать в выборах президента Сербии ранее заявляли два опытных политика, которых можно назвать пророссийскими: лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич и лидер Движения социалистов Александр Вулин, который в годы власти Александра Вучича занимал посты главы МВД и министра обороны Сербии, а также директора сербской спецслужбы БИА.

Однако после провала СПС на недавних выборах (партия набрала на них 2,16% голосов и в парламент не попала) Дачич переложил финальное решение об участии в президентских выборах на главный комитет партии. Вулин же после начавшегося в Сербии массового открытия уголовных дел в отношении бывших соратников Вучича свои намерения участвовать в президентских выборах повторно не подтверждал.

При этом на данный момент рейтинги Ивицы Дачича и Александра Вулина колеблются на уровне социологической погрешности. Таким образом, их результат на президентских выборах будет представлен западной пропагандой как отказ сербов от ориентации на Россию, и использован новыми белградскими ставленниками качестве аргумента для сворачивания отношений с Москвой – вплоть до введения санкций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», рейс на Москву вернули в Белград из-за присутствия Александра Вулина на борту.