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В случае нападения на Калининград – Россия не будет церемониться с врагом, как это происходит при проведении СВО на Украине.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отнимут ли у нас Калининград? Нет, а почему должны отнять Калининград? Там же уже те враги, которых хочется убивать. Украина – да, но это вынужденная мера. Мы их, конечно, колошматим. Видите, сколько по обмену покойников выходит. Наших не отдают – один к десяти, один наш – десять их», – сказал Сладков.

«Мы их, конечно, колошматим, но я особого… надо убивать, а что делать? Но это трагедия наша, славянская… А вот этих чертей, честно говоря, с удовольствием. Они это чувствуют. И Калининград останется нашим», – добавил военкор.

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