«За Калининград будем убивать чертей с удовольствием – не так, как украинцев» – Сладков
В случае нападения на Калининград – Россия не будет церемониться с врагом, как это происходит при проведении СВО на Украине.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отнимут ли у нас Калининград? Нет, а почему должны отнять Калининград? Там же уже те враги, которых хочется убивать. Украина – да, но это вынужденная мера.
Мы их, конечно, колошматим. Видите, сколько по обмену покойников выходит. Наших не отдают – один к десяти, один наш – десять их», – сказал Сладков.
«Мы их, конечно, колошматим, но я особого… надо убивать, а что делать? Но это трагедия наша, славянская…
А вот этих чертей, честно говоря, с удовольствием. Они это чувствуют. И Калининград останется нашим», – добавил военкор.
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