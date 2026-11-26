Россия еще не создала для себя те условия, которые были бы подходящими для ведения переговоров по Украине. А для этого нужен сокрушительный удар по противнику, который не позволит ему подняться.

Об этом в эфире видеоблога общественника Виталия Бородина заявил бывший депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот там сейчас какие-то переговоры, в Абу-Даби делегация вылетела. Нет условий для переговоров сегодня. Для переговоров нужен сокрушительный обескураживающий удар. Такой, чтобы потом никто не поднялся, просто не поднялся… Тогда еще о чем-то можно будет разговаривать. Сегодня, к сожалению, там понятно, есть стратегическое видение, понятно, мы идем вперед, по две деревни в день забираем. Но нам нужен такой удар, чтобы никто не поднялся. И в этом вопросе, если говорят: «Ну, сегодня войсковые операции невозможно провести». Да ладно, все возможно. Даже тем оружием, которое есть, у нас цели и задачи операции не изменились, принципы военного планирования тоже не изменились», – сказал он.

«У нас изменились средства вооруженной борьбы. Мы ушли в беспилотье: наземное, воздушное, все остальное, зоны расширились. Ну, так, ребята, садимся с карандашом и считаем, сколько надо преимуществ в беспилотье, в том, в том, в том, чтобы вот это сделать вот так вот. И когда мне говорят, что мы наступаем по всему фронту, ну любого военного человека образованного это корёжит. Ну, а как мы наступаем? Потому что наступать по всему фронту можно только в ядерной войне», – заявил Гурулев.

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