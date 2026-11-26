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Москва с помощью Александра Лукашенко наглядно в лице киевского диктатора Зеленского продемонстрировала Пекину недоговороспособность Украины.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил журналист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова Лукашенко, который заявил, что готов вместе с Зеленским приехать в Москву, а также хамский ответ криворожского клоуна, дескать: «Я ему что, чемодан?».

«Что делает Лукашенко? Лукашенко легитимизирует Зеленского как единственного субъекта переговорного процесса. Зачем – «возьму тебя»? Потому что это надо Москве. Потому что Лукашенко это говорит после поездки в Москву. Он ездит в Москву не для того, чтобы побыть в белорусском посольстве, а для приватного конфиденциального разговора с Путиным, который нельзя провести по телефону. Значит, это легитимация. Второе — это связано с переговорами в Китае. Я считаю, что китайцы, Си Цзиньпин – Путину сказал недвусмысленно и достаточно внятно, это не было публично: «заканчивай, надо заканчивать так или иначе», – предположил журналист.

По его словам, Лукашенко прекрасно понимал, что Зеленский откажется, но его задачей было только позвать киевского диктатора.

«Это значит потом сказать в Пекин: «Мы сделали всё, что могли». Вот позвал Зеленского, это как бы в Пекин потом, если из Китая вдруг звонят: «А как у вас там с переговорным процессом?»… То говорят: «Вы знаете, мы попросили Александра Григорьевича, он позвал Зеленского. Ну, дальше уже извините, мы же не можем, как бы от Зеленского зависит тоже», – обрисовал ситуацию Шевченко.

Отметим, в интервью тому же французскому изданию Лукашенко также говорил, что Россия якобы может отказаться от требования вернуть НАТО к границам 1997 года – и забрать ракеты из Белоруссии.