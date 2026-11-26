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Украинская энергетика оказалась полностью не готовой к зиме: морозы ещё не наступили, а по всей стране уже многодневные блэкауты.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорите, как зима там будет, как мы вообще зимой выживем? Вы посмотрите, как мы осенью выживаем. До зимы у нас 6 дней. А вы посмотрите сейчас. Города по 5 дней без света. За последние 2 недели 6 раз Днепр вылетал. Одесса несколько дней без света. В Киевской области по 5-7 дней люди без света сидят. Мы осень не вытягиваем. Осень! То есть о какой зиме? У нас еще не было сильных морозов. Сейчас я смотрю за окошком. В снегу все. Температура 0, плюс 1, минус 1. Да? И у нас сотни тысяч людей без света, без тепла, без воды», – сказал Попенко.