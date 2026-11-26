Литва, Латвия и Эстония должны понимать, что если и когда русское население будет готово «соскрести с себя прибалтийскую шерсть», Россия вмешается и поможет.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подписчик спросил, почему нет ударов по производству БПЛА в Прибалтике, выразил уверенность, что, несмотря на воинственную риторику, «ни одна гнида в ЕС не дёрнется».

«Просто ударить по Прибалтике — это примитивно. А вы знаете, сколько русских, которые там на коленях ползают сейчас, исходя из своего статуса в этой Прибалтике? Но захотят ли они, соскрести с себя вот эту прибалтийскую шерсть, соскрести и стать снова русскими? Вот, если они готовы это сделать, то мы готовы освободить их от этого гнёта. И я считаю, что это должно быть нашей – не завтра, не послезавтра, не послепослезавтра. Но прибалты должны знать, что такие планы у нас есть. Пускай они свою экономику теперь напрягают, а она как кляча у них там, эта экономика», – рассуждал в ответ военкор.

«А ударить по ним, по БПЛА? Можно, но опять же, ну перенесётся эта БПЛА в другое место. Я считаю, что у нас уже настал период, когда ударять надо по лидерам. К сожалению, это так. Звучит жестковато, но время пришло», – добавил Сладков.

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