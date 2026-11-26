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Большинство простых граждан Германии испытывает неприязнь к Украине и не понимает, почему их правительство помогает Киеву.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов бежавший в Германию ельцинский вице-премьер РФ Альфред Кох рассказал в интервью украинскому пропагандистскому ютуб-каналу «Суперпозиция», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядовой немец достаточно аполитичен. Он привык к тому, что политические вопросы решаются где-то там, а его это не касается. Он говорит: я бы еще мог согласиться с высокими ценами на энергоносители, если бы они были высоки везде. Но вот же рядом русский газ, бери – не хочу. И Мерц от него отказывается?! А вместо этого еще и огромные деньги вбухивает в Украину. Это же те самые люди, которые нам взорвали трубу, по которой дешевый газ шел в Германию. Почему мы их выбрали в друзья?», – рассказал Кох.

По его словам, неприязнь немцев к Украине демонстрируют все соцопросы, а также рост рейтингов партий «Альтернатива для Гериании» и «Линке», которые в сумме охватывают абсолютное большинство.