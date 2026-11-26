Россия сконцентрировалась на ударах по Киеву и Днепропетровску, понимая их уязвимость.

Об этом в эфире «24 канала» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, нацбезопасности и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите на географию, у нас есть два города, которые фактически пополам разделены по реке Днепр, по большой реке, по широкой реке. Это Киев и Днепр (Днепропетровск – ред.). Поэтому логично бить по тем городам, которые наиболее уязвимы с точки зрения мостового соединения, мостовой коммуникации», – сказал Рахманин.

Он добавил, что в случае с Киевом играет роль и политически аспект.

«Для них это очень важно – и с точки зрения внутренней аудитории, и с точки зрения внешней аудитории. Это отчасти связано, например, с историей с Керченским мостом. Понятно, что там есть и военная составляющая, там есть экономическая составляющая, но есть еще символическая политическая составляющая.

Уничтожение такого инфраструктурного объекта имеет еще и символическое значение. Это точно то, что влияет на осознание людей, их отношение к войне, их впечатления», – резюмировал Рахманин.